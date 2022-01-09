Обнаружены бактерии, которые производят кислород без света

Не только в процессе фотосинтеза, для которого необходимо ультрафиолетовое излучение от Солнца или другого источника, в живой природе можно получать кислород из углекислого газа.

Недавно датские ученые обнаружили особый вид бактерий, обеспечивающих аналогичную химическую реакцию в кромешной тьме.

Речь идет о микроорганизмах под названием Nitrosopumilus maritimus. В общем, представители науки уже давно знали об их существовании. Однако такие бактерии, к сожалению, способны развиваться в особых условиях. Ранее о них также знали, что они участвуют в реакциях с азотом. Но последние исследования показали и выделение кислорода в достаточно больших количествах. Для этого нужно только поместить эти бактерии в водную среду.