 

В Казахстане задержали более 5 тыс. участников беспорядков

09.01.2022, 6:52, Новости дня
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 5 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В МВД рассказали, что «задержано 5135 человек», начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. «При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов», – сообщило ведомство.

И. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе беспорядков «были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, у них были отобраны спецсредства и форменное обмундирование». Как рассказал Тургумбаев, «вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Они совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждении, вскрытие банкоматов», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар 24».

Участники беспорядков повредили и уничтожили свыше 400 машин (из них 346 – полицейских), разграбили свыше 100 крупных объектов торговли и банков. При этом «преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия».

Кроме того, ТАСС сообщает, что в воскресенье снова возобновлен доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы. В настоящее время на улицах столицы, как и ранее, сохранятся спокойная обстановка, курсирует общественный транспорт.



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