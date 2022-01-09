Опубликованы европейские цены на новый смартфон Huawei P50 Pro и раскладушку Huawei P50 Pocket

Как сообщают достоверные источники, новую модель китайского смартфона Huawei P50 Pro и раскладной вариант Huawei P50 Pocket на глобальном уровне собираются представить 12 января.

Тем временем источники сообщают о ценах, по которым эти гаджеты будут продаваться на территории Европейского Союза. Там раскладушка обойдется покупателям в 1622 евро. А основной смартфон Huawei P50 Pro оценили в 1199 евро. Кстати, в Китае аппараты дешевле. Pocket на рынке Поднебесной продают по цене, эквивалентной 1247 евро, а модель P50 Pro – за 1034 евро.

Оба смартфона получат быстрые проводные и беспроводные зарядки, мощность которых колеблется от 40 до 66 Вт. Частота обновления картинок в обоих случаях составляет на экранах по 120 Гц. В Европе смартфоны выйдут с ОС Android, а не с HarmonyOS, как в Китае.