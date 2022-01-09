Компания Razer представила синхронизирующее приложение Smart Home

В данном случае, представители компании Razer выдвинули идею синхронизировать работы всех домашних устройств, обладающих RGB-подсветкой. Для этого было разработано специальное мобильное приложение Smart Home, успешно выполняющее данную задачу.

Речь идет о возможности обеспечивать управление одним кликом устройствами, выпущенными под 50 разными брендами, поясняют эксперты. Ранее никто не представлял столь масштабного объединения на одном «пульте».

Полсотни брендов – это то количество производителей, которые уже присоединились к проекту и обеспечили техническую возможность управления гаджетами разного класса. На самом деле, в перспективе круг участников может быть значительно расширен.