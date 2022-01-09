ВКС РФ завершили переброску армянских миротворцев в Казахстан

Самолеты военно-транспортной авиации РФ завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, информирует Минобороны России.

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны РФ завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алм-Аты в Казахстане военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.