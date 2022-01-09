 

Нацбанк Украины опроверг информацию об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги

09.01.2022, 6:07, Новости дня
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Национальный банк Украины опроверг информацию об остановке работы Фабрики банкнотной бумаги из-за проблем с поставками газа, которую ранее распространил депутат президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, сообщили в пресс-службе НБУ.

«Информация о приостановке работы Фабрики банкнотной бумаги не соответствует действительности. Фабрика банкнотной бумаги, как и весь Банкнотно-монетный двор, работает и будет работать в штатном режиме в соответствии с производственной программой», – передает «Украинские новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, 5 января крупнейший на Украине маслозавод предупредил об остановке из-за подорожания газа. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней.

Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.

Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.



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