 

В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства

09.01.2022, 6:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что лишение гражданства – назревшая мера в тех случаях, когда граждане из-за рубежа работают на подрыв своего государства.

«Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами РФ и работающий против РФ на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение – а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина РФ на свободное посещение РФ и на передвижение внутри России», – передает РИА «Новости» слова митрополита Илариона в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Цель этой инициативы, по мнению митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве». Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси – Кулеба

13.06 / MEE – США на фоне «напряжённых» отношений с Россией отправили в Чёрное море эсминец

18.09 / Лавров объяснил суть американской «мягкой силы»

06.11 / GT о выборах в США – «образцовая демократия» столкнулась с расколом в духе развивающихся стран

13.08 / В ОБСЕ призвали Минск немедленно отпустить задержанных

06.02 / Резников: Если РФ поставляет вакцину против коронавируса в ОРДЛО, Украина это использует в международных судах

22.09 / Глава МИД Украины оценил возможность разрыва дипотношений с Россией

16.06 / Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве

08.01 / Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутник V»

25.09 / Денисова передала омбудсмену Турции список политзаключенных в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика