В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что лишение гражданства – назревшая мера в тех случаях, когда граждане из-за рубежа работают на подрыв своего государства.

«Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами РФ и работающий против РФ на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение – а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина РФ на свободное посещение РФ и на передвижение внутри России», – передает РИА «Новости» слова митрополита Илариона в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Цель этой инициативы, по мнению митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве». Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения.