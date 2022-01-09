Эксперты рассказали, как правильно заряжать мобильный аппарат

По словам экспертов, оптимальные режимы зарядки литий-ионных или полимерных аккумуляторных батарей помогают значительно увеличивать срок их эксплуатации. Когда пользователь тупо оставляет смартфон подключенным к розетке на всю ночь, то наносит серьезный вред своему гаджету.

Первое правило состоит в том, чтобы придерживаться диапазона оптимального заряда аккумулятора. Должно быть не меньше 40%, но и не больше 90%.

Второе правило заключается в том, что не нужно «разгонять» аккумуляторы смартфонов как кислотные, то есть, в новом устройстве устраивать несколько циклов полного заряда и разряда до самого минимума. Если же вы собираетесь на длительное время оставить гаджет без работы, то лучше всего, если уровень заряда батареи будет близок к 50%.