На 2022 год прогнозируют огромное количество новых киберугноз

Россиянам нужно приготовиться к тому, что в этом году количество киберугроз, скорее всего, значительно вырастет. С таким предупреждением выступили специалисты по безопасности в интернет-пространстве из компании Trend Micro.

Особо внимательными и осторожными советуют быть представителям мелкого и среднего бизнеса. На них будут нацелены новые программы-вымогатели, количество которых в 2022 году может увеличиться до невероятных масштабов.

Фишинг также вступает в эпоху процветания. И другие зловреды никуда не денутся, говорят эксперты. К сожалению, пока государственные органы в РФ ничего с этим поделать не могут. Но борьба с хакерами уже начата, что не отнимает у пользователей их права защищаться самостоятельно.