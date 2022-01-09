 

На 2022 год прогнозируют огромное количество новых киберугноз

09.01.2022, 5:31, Новости дня
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Россиянам нужно приготовиться к тому, что в этом году количество киберугроз, скорее всего, значительно вырастет. С таким предупреждением выступили специалисты по безопасности в интернет-пространстве из компании Trend Micro.

Особо внимательными и осторожными советуют быть представителям мелкого и среднего бизнеса. На них будут нацелены новые программы-вымогатели, количество которых в 2022 году может увеличиться до невероятных масштабов.

Фишинг также вступает в эпоху процветания. И другие зловреды никуда не денутся, говорят эксперты. К сожалению, пока государственные органы в РФ ничего с этим поделать не могут. Но борьба с хакерами уже начата, что не отнимает у пользователей их права защищаться самостоятельно.



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