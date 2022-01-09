В Пакистане более 20 человек замерзли насмерть в машинах из-за снегопада

В районе горного курортного города Мурри в пакистанской провинции Пенджаб по меньшей мере 21 человек, в том числе девять детей, погибли, замерзнув в автомобилях из-за сильного снегопада, сообщили власти провинции.

По данным издания Dawn, сильный снегопад заблокировал более одной тыс. автомобилей, застрявших на дорогах рядом с курортом, в связи с чем главный министр Пенджаба Усман Буздар отдал приказ ускорить спасательные работы и объявил о стихийном бедствии в Мурри, введя чрезвычайное положение в больницах, полицейских участках, административных учреждениях и службе спасения 1122, передает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном его офисом, главный министр сказал, что спасение застрявших туристов является «главным приоритетом», добавив, что для них открыты все дома отдыха и государственные здания.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Имран Хан отметил, что районная администрация была «застигнута врасплох» из-за «беспрецедентного снегопада и наплыва людей, идущих без проверки погодных условий».

«Я приказал провести расследование и ввести строгие правила для предотвращения таких трагедий», – написал он в Twitter.

Войска пакистанской армии достигли Мурри, чтобы помочь в спасательных работах. В заявлении межведомственной службы по связям с общественностью говорится, что армейские инженеры также прибыли в этот район, чтобы помочь открыть основные магистрали и уже очистило скоростную автомагистраль Мурри.

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