 

Белый дом заявил об отсутствии связи беспорядков в Казахстане с США

09.01.2022, 5:22, Новости дня
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Ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

На вопрос о том, считают ли США, что ситуация в Казахстане отвлекает Россию от ситуации вокруг Украины, представитель американской администрации посоветовал обратиться к «Кремлю и правительству России», а не к США, передает ТАСС.

«Происходящее в Казахстане никаким значимым образом с нами не связано», – заверил он, выразив обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов», а также вопросами безопасности «американского персонала в Казахстане». США, по его словам, строят «соответствующие планы». Как сообщил представитель Белого дома, «помимо этого» у властей США «нет развернутых комментариев по поводу данной ситуации».

Напомним, как сообщил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев, если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.



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