На акции против COVID-ограничений во Франции вышли более 100 тыс. человек

В акциях протеста против введения вакцинных пропусков во Франции приняли участие около 105 тыс. человек, информирует МВД страны.

Так, в Париже прошли несколько протестных акций, собравших около 18 тыс. человек. Против участников одной из них силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали трое правоохранителей, задержаны 10 человек. Всего во Франции прошло 179 акций протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.