 

На акции против COVID-ограничений во Франции вышли более 100 тыс. человек

09.01.2022, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В акциях протеста против введения вакцинных пропусков во Франции приняли участие около 105 тыс. человек, информирует МВД страны.

Так, в Париже прошли несколько протестных акций, собравших около 18 тыс. человек. Против участников одной из них силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали трое правоохранителей, задержаны 10 человек. Всего во Франции прошло 179 акций протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что “некогда рассусоливать”

15.05 / “Им просто надо заниматься бизнесом”. Данилов рассказал о перспективах олигархов

09.08 / Обнаружена связь между регуляцией глюкозы в организме и полом

23.07 / Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: “Чей Крым?” и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!

25.12 / «Слоновья прогулка» американских истребителей в небе Аляски стала сигналом России

18.05 / Дочь Немцова развелась с мужем спустя пару месяцев после венчания

04.10 / Ученые впервые смогли оживить сердце после заморозки

04.05 / ФАС назвала операторов, которым одобрили строительство вышек 5G

09.11 / Компания Opel запатентовала в РФ обновленный фургон Movano

30.12 / “Новогодний подарок”. Кривонос отреагировал на увольнение из СНБО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика