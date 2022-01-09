Представлена новая видеокарта Biostar Radeon RX 6500 XT

Улучшенная система охлаждения с двумя мощными вентиляторами. Это одно из главных преимуществ новой видеокарты Radeon RX 6500 XT, выпущенной и представленной на официальной презентации в компании Biostar.

Устройство предназначено для персональных компьютеров, пояснили разработчики. В корпусе оно занимает два слота. Видеоускоритель очень мощный. Он годится для запуска игр категории ААА или для участия в состязаниях киберспорта.

Объем памяти GDDR6 составляет 4 Гб. Производитель обеспечил поддержку устройств всех основных мировых компаний: Microsoft, AMD и пр. Как предполагают эксперты, при разгоне можно достичь частоты 2815 МГц. Штатный показатель – 2610 МГц.