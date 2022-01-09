На выставке CES 2022 представлен робот, заменяющий домашнее животное

Японские инженеры представили на выставке CES 2022 так называемого робота-питомца. Это автономное устройство, которое способно имитировать поведение домашнего животного.

Многие сегодня хотели бы держать в своем жилище кота или собаку. Но далеко не всем позволяют это квартирные условия. А иногда и насыщенный ритм современной жизни вынуждает людей отказаться от этой замечательной идеи.

Робота же можно просто выключить, если вам, например, нужно куда-то съездить на несколько дней. Его ну нужно выгуливать, однако в доме он ведет себя примерно так же, как настоящий домашний питомец. Может немного и пошалить. Главное предназначение такого робота – избавить хозяина от стресса, говорят разработчики.