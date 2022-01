Independent – «смертельная ловушка» — Vegas Loop Маска раскритиковали после видео с затором

Пользователи платформы Reddit усомнились в безопасности построенной Илоном Маском системы подземных туннелей Vegas Loop, пишет The Independent. Поводом послужила видеозапись, на которой запечатлена пробка из электрокаров Tesla в одностороннем узком туннеле под Лас-Вегасом.



AP

Интернет-пользователи назвали построенную компанией Илона Маска систему туннелей Vegas Loop «смертельной ловушкой» после того, как на платформе Reddit появилась запись из возникшего затора по дороге к выставочному центру, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, туннель до выставочного центра длиной 2,9 км с тремя станциями и 29 парковочными местами открылся в апреле прошлого года, на его строительство у The Boring Company ушло $52,5 млн. Компания также планирует построить туннель длиной 46,7 км с 51 остановками у гостиниц и казино, футбольного стадиона и международного аэропорта.

Опубликованный на Reddit клип снят с заднего сидения электрокара Tesla, который останавливается позади целой вереницы других машин в туннеле на глубине 12 м. Водитель говорит, что, скорее всего, затор возник из-за того, что одна станция закрыта. Хотя в туннеле можно разгоняться до 60 км/ч, машина с записи едет со скоростью около 6 км/ч.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj

— Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

По информации британской газеты, Boring Company увеличила число работающих в туннеле машин до 70, чтобы доставить до выставочного центра всех посетителей проходящей там торгово-промышленной выставки Ассоциации потребительских технологий. Мероприятие впервые с 2020 года проходит в живом формате: предположительно его посетят более 50 тыс. человек.

Анонсируя свой проект в 2016 году, Маск пожаловался, что его «сводят с ума» пробки. Он утверждал, что система туннелей станет решением этой проблемы, но многие считают, что она может быть опасна. «Рано или поздно такой туннель станет местом страшной аварии, в которой группа людей застрянет в узкой трубе без вентиляции, а от горящей батареи будут подниматься токсичные пары», — предупреждает RimealotIV, один из пользователей Reddit. Другой нашёл картинку «слегка пугающей», потому что в «маленькой трубе нет запасных выходов». «Что будет, если произойдёт столкновение и пожар? Как люди выберутся? — задаётся вопросами ещё один интернет-пользователь. — Это смертельная ловушка, а катастрофа ждёт своего часа».

По данным с сайта The Boring Company, туннели «снабжены аварийными выходами, системами распознавания огня, системами пожаротушения» и системой связи со службам быстрого реагирования. В компании утверждают, что эти системы «часто проверяются» при содействии местных пожарных и полиции. Кроме того, внутри туннеля нет источников опасности, что способствует безопасной эвакуации, ограничению возможных источников огня и любых опасных последствий маловероятного проникновения воды. «В том маловероятном случае, если случится пожар, резервная двусторонняя вентиляционная система туннеля выведет дым и позволит пассажирам безопасно эвакуироваться», — приводит The Independent заверения компании Маска.