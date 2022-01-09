 

В Кремле объяснили посещение Путина рождественской службы в одиночестве

09.01.2022, 4:38, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», – приводит радиостанция «Говорит Москва» ответ Пескова.

При этом пресс-секретарь президента опроверг утверждения о том, что президент во время богослужения будто бы «покачивался». «Он не покачивался», – сказал Песков.

Путин посетил рождественское богослужение в ночь на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 годах Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.

В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.



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