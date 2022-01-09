В Казахстане возобновилась работа АЗС

В городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС, поставки стабилизированы, НПЗ работают в штатном режиме, сообщило министерство энергетики республики.

«В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки транспорта на АЗС.

До этого сообщалось, что в магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет, в городе много полицейских и военных.

Напомним, в четверг на АЗС в Казахстане начались кулачные бои за бензин.