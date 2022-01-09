 

Гинцбург рассказал, можно ли окунаться в прорубь после вакцинации от COVID-19

09.01.2022, 4:38, Новости дня
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Вакцинация от коронавируса не препятствует крещенским купаниям в проруби, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что «никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием». Как отметил директор Центра имени Гамалеи, «если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», передает ТАСС.

Однако, указал он, если у человека «в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить». По его словам, «только из этих соображений надо принимать решение о купании». Гинбцург подчеркнул, что закаленный человек, который окунается не впервые, может быть уверен в своем организме, а вот человеку, который «не тренирован и предрасположен к гипертонии», «лучше этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было». Но «с вакцинацией это никак не связано», добавил Гинцбург.

Напомним, иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, что из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.



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