 

Google и Meta Platforms заплатят крупные штрафы во Франции

09.01.2022, 4:02, Новости дня
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Американская компания Google снова попала под штрафные санкции на территории Франции. А вместе с ней за нарушение антимонопольного законодательства накажут и Meta Platforms.

Общая сумма наложенных штрафов составляет 210 миллионов евро. Из них 150 миллионов должен заплатить Google, сообщают источники. Что же такого натворили американцы в европейской стране?

Оказывается, речь идет о старой проблеме с файлами cookie. Это уже было темой антимонопольного разбирательства, напоминают эксперты. Компании всего лишь не предоставили возможности европейским пользователям легко отказаться от того, чтобы файлы cookie отслеживались. Если бы Google и Meta Platforms выполнили данное требование, это снизило бы их прибыли. Но денег, как видим, все равно не будет, так как из теперь придется отдать на штрафы.



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