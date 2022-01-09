Земле предсказали новое массовое вымирание

Вскоре Земля может столкнуться с шестой волной массового вымирания, сообщил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.

Всемирный фонд дикой природы заявлял, что в ближайшие десять лет может произойти самое массовое вымирание животных со времен исчезновения динозавров. Эрлих отметил, что «массовое вымирание – лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз», также есть угрозы «нарушения климата, глобального отравления и возобновления гонки ядерных вооружений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид. Эрлих отметил, что ученые спорят о «причинах предыдущих массовых вымираний», но «нет ни слова о причине продолжающегося шестого – слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством».

Напомним, за всю историю Земли произошло пять массовых вымираний, пятое – вымирание динозавров 66 млн лет назад, тогда исчезли 76% видов в мире. Осенью 2021 года сообщалось, что в Министерстве природы по результатам последней инвентаризации в список вероятно исчезнувших включили 11 животных.