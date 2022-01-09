 

ОДКБ назвала главную функцию миротворцев в Казахстане

09.01.2022, 3:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Направленные в Казахстан миротворцы из стран ОДКБ выполняют задачи в районе Нур-Султана и Алма-Аты, сообщил консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Игорь Панарин.

Панарин пояснил, что «их главная функция – охрана важных государственных объектов». Также он отметил, что миротворцы задействованы «абсолютно на правовой основе» статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, передает «Интерфакс» со ссылкой на Youtube-канала «Соловьев Live».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны: «Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Асеев: Обмены 2019 года были политическим кредитом Зеленскому. В Москве решили, что пришло время платить

06.06 / Газпром решил переехать в Санкт-Петербург

05.07 / “Это секс. Я сам не ожидал”. Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри

25.04 / Задержан подозреваемый по делу об отравлении детей хлором под Пензой

23.04 / Премьер Дании – переговоры по климату нужно вести вне зависимости от любых геополитических трений

21.07 / Госдеп назвал цели своего гиперзвукового оружия

27.06 / Предложение главы избиркома журналистке назвали шуткой

01.04 / В РФ запущена виртуальная платформа для учителей и школьников

18.12 / Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

13.05 / В Москве разоблачена выдававшая поддельные справки на оружие фирма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика