ОДКБ назвала главную функцию миротворцев в Казахстане

Направленные в Казахстан миротворцы из стран ОДКБ выполняют задачи в районе Нур-Султана и Алма-Аты, сообщил консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Игорь Панарин.

Панарин пояснил, что «их главная функция – охрана важных государственных объектов». Также он отметил, что миротворцы задействованы «абсолютно на правовой основе» статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, передает «Интерфакс» со ссылкой на Youtube-канала «Соловьев Live».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны: «Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана».