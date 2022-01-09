МВД объяснило отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте

В пресс-центре МВД РФ объяснили, почему отпала необходимость в обязательных штампах о браке и детях в паспортах граждан.

В МВД указали, что происходит «цифровая трансформация государственного управления». В результате информация о россиянах «накапливаются в информационных системах органов власти». Необходимые сведения «предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу». В связи с этим «отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», передает ТАСС.

В июле правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.