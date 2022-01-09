Мнение: Механизм казахстанских протестов

Механизм казахских протестов

Что имеем до начала протестов.

1. Казахстан проводит многовекторную политику и активно сотрудничает с США и ЕС.

2. Несмотря на существенное экономическое влияние России и Китая, в стране очень большое влияние западного капитала. Для Китая стабильный Казахстан жизненно важен для реализации инициативы «Один пояс – один путь».

3. Несмотря на то, что Казахстан богаче своих соседей, в стране наблюдается рост имущественного неравенства, порождающего социально-экономическую напряженность.

4. В стране активно действуют американские и европейские НКО, в том числе и связанные с западными спецслужбами, которые даже не скрывают своей цели по «демократизации Казахстана» и развитию «гражданского общества», а также ослаблению российского влияния на территории Казахстана.

5. В стране есть напряженность по этнической и языковой линии между казахскими националистами, поддерживаемыми властями, и русским населением страны. Ситуация чем-то походит на период украинизации времен Януковича.

6. В последние годы в стране наблюдался рост турецкого влияния, связанный с инвестициями Турции в проект «Великого Турана» и связанных с этим пантюркистских тенденций.

7. Власть в стране формально принадлежит президенту Токаеву, но огромная часть реальной власти принадлежит бывшему президенту Назарбаеву и представителям его клана. Во второй половине 2021-го года по этой линии начинает расти внутреннее напряжение.

8. Ситуация в Средней Азии во второй половине 2021-го года меняется, так как США бегут из Афганистана, там приходит к власти Талибан, что влечет за собой изменение сфер влияния и, как следствие, изменения в ситуации с безопасностью в регионе. Сами США ищут возможность остаться в регионе и пытаются договориться о создании военной базы в одной из республик Средней Азии, в том числе и в Казахстане.

9. В регионе продолжает расти угроза исламского экстремизма и терроризма.

10. Набухание протестного гнойника проходит на фоне резкого обострения отношений РФ и США, где в числе прочих вопросов поднимается тема обязательств НАТО не размещать войска на территории бывших республик СССР и признать де-факто бывшие республики СССР (в том числе Украину и Казахстан) частью российской сферы влияния.

Запал

1. Сразу после нового года в Казахстане внезапно повышают цену на газ для автомобилей – с 60 тенге до 120. То есть ровно в 2 раза. Это приводит к мгновенной возгонке протестных настроений. До сих пор до конца не ясно, кто именно стоял за этим решением. Называют некий «сговор газовиков», которые погнались за сверхприбылью, связанной с ростом цен на газ. Указывают на чиновников правительства, которые в этом были замешаны. В этом случае это выглядит как невероятная глупость, приведшая к чудовищным последствиям. В рамках другой версии повышение в таком виде было просчитываемой провокацией, чтобы вызвать возмущение граждан и использовать их протест в рамках борьбы казахских кланов за власть. В определенной степени это может быть провокацией в стиле разгона студентов на майдане в ноябре 2013 года (к которой был причастен олигарх Левочкин), что привело к бурному росту майданной активности в Киеве.

2. Протесты первоначально развиваются практически мирно, и граждане выдвигают вполне обоснованные экономические требования – отменить повышение цен на газ, ввести регулирование тарифов ЖКХ, наказать виновных в повышении цен. Власти достаточно быстро начинают реагировать и заявляют, что готовы откатить цену на газ к 60 и даже 50 тенге. Затем встает вопрос отставки правительства. То есть они действуют так же, как действовал режим Януковича в декабре 2013 года, идя на уступки протестующим и рассчитывая договориться, еще не понимая, что ситуация в разы сложнее.

3. Уже на этом этапе начинается полностью неожиданный ход для правительства – требования уже на следующий день внезапно становятся политическими, при этом в регионах и в Алма-Ате внезапно начинает распадаться аппарат безопасности – полиция и нацгвардия либо бездействуют, либо получают приказы сдать города протестующим. В руки протестующих попадают оружейки МВД и КНБ. Как мы помним по майдану на Украине, еще до гос. переворота при попустительстве МВД и СБУ были захвачены оружейки на Западной Украине и произошло вооружение отрядов неонацистов, которые позднее будут использованы в киевских событиях и последующей гражданской войне.

4. Проявляется простая истина, что за протестом против повышения цен на газ идет противостояние Токаева с кланом Назарбаева за власть в Казахстане, при этом часть чиновников и силовиков фактически способствует распространению протестов и хаотизации процессов в стране. Это привело к отставке главы КНБ и другим перестановкам в руководстве Казахстана, откуда начали выпадать лица, связанные с Назарбаевым.

5. Но уже поздно. Алма-Ата фактически сдана погромщикам, и там 5-6 января происходят чудовищные погромы и убийства, внезапно появляются группы вооруженных людей, которые вооружены стрелковым оружием. Начинаются системные нападения на силовиков и попытки захвата всех административных зданий. По разным оценкам, помимо случайных протестующих, в данный процесс были вовлечены специально выпущенные уголовники, боевики из лагерей подготовки на территории Казахстана (на которые КНБ закрывало глаза точно так же, как СБУ закрывало глаза на лагеря подготовки исламистов и бандеровцев на территории Украины), плюс нельзя исключать завоза боевиков из сопредельных стран.

6. Лояльные Токаеву части оказываются не способны удержать контроль над городом, и тот фактически отдан на разграбление погромщикам. Сразу вспоминается паралич украинских силовых структур из-за внутреннего предательства и нерешительности Януковича. Помимо этого, хаос разрастается в Алма-Атинской области и еще ряде городов в южном и западном Казахстане.

Попытка перехвата

1. Подобное развитие ситуации и хаос в Казахстане сразу приводит к тому, что внешние силы начинают попытки использования этой ситуации. США имеют на территории Казахстана развернутую инфраструктуру «мягкой силы», и, что важно, еще во второй половине декабря посольство США выпускает предупреждение о протестах против Назарбаева и Токаева, которые должно проводить движение «Демократический Выбор Казахстана», которое вскоре после начала протестов в январе выдвигает требования отставки Назарбаева и Токаева, разворачивая штаб в Киеве, из которого пытается координировать протесты. К попыткам перехвата протестного движения подключается американские сателлиты из Польши, Литвы и Украины, откуда начинают работать местные ИПСО, разжигающие ненависть внутри Казахстана и призывающие к погромам и убийствам. Фактически, осуществляется попытка направить изначальный экономический процесс в русло максимального насилия по украинским образцам. Нет прямых доказательств, что США изначально были в сговоре с одним из кланов в вопросе провоцирования протестных выступлений (хотя этого исключать нельзя в свете возможности создать проблемы России перед переговорами о стратегической стабильности и гарантиях безопасности 12 января), но важность уже развернутой инфраструктуры НКО состоит в том, что с ее помощью можно быстро включиться в события и пытаться использовать их в выгодном ключе.

2. Попутно проявляется роль Турции, которая пытается, используя исламский и пантюркистский фактор, манипулировать протестом уже в своих выступлениях. Один из спикеров протеста – казахский криминальный авторитет, который возвращается в страну из Турции незадолго до начала событий (сейчас он уже арестован). Турецкие и азербайджанские ИПСО в ходе развития протестов подпитывают протестные настроения и актуализируют антироссийский фактор, продвигая тезис, что нельзя допустить победы пророссийских сил в Казахстане.

3. Еще одним важным фактором является роль Британии, которая активно взаимодействует с Турцией на Ближнем Востоке и в Средней Азии и которая активно работает над прощупыванием российских сфер влияния в рамках новой Холодной войны. Один из основных активов Казахстана – урановые рудники, которые имеют стратегическую значимость, в том числе и для России. Хаотизация Казахстана не только несет для России (и Китая) различные издержки, но и позволяет лишить Россию доступа к ценным ресурсам. По ряду версий, именно Британия могла быть главным оператором процессов, тем более что значительная часть активов Назарбаева и его семьи находится в Британии, а сам Назарбаев имеет прочные связи с британским истеблишментом.

4. Наличие серьезных интересов внешних сил, помноженное на реальные цели одного из кланов, неизбежно привело к тому, что не имеющее серьезных лидеров протестное движение, которое хотело просто снизить цены на газ, очень легко подверглось манипуляции, и экономические требования были подменены политическими, причем в интересах отнюдь не народа Казахстана. В качестве лидеров предлагали беглого назарбаевского министра, сидящего в Париже, представителей казахской эмиграции в Европе, протурецкого криминального авторитета и тому подобную публику. В итоге, так же как и на Украине, справедливые требования обычных людей оказались замылены, и, более того, они оказались замазаны кровавым насилием и погромами в Алма-Ате, в результате чего обычные протестующие сейчас вынуждены доказывать, что они не имеют никакого отношения к тому кровавому беспределу, который до сих пор продолжается в Алма-Ате и еще ряде городов.

Промежуточный итог

1. В отличие от Украины и Януковича, период растерянности Токаева длился куда как меньше. Заручившись поддержкой России и Китая, он обеспечил себе внешнюю легитимность и начал давить фактический мятеж внутри гос. аппарата (скрытый за газовым протестом) путем отставок и концентрации лояльных войск на угрожающих направлениях.

2. В отличие от Украины Януковича, Казахстан состоял в ОДКБ и мог активировать статью о помощи других членов организации. Это был неожиданный вариант, так как ОДКБ еще ни разу не проводил таких операций. По всей видимости, оппоненты Токаева недооценили такую возможность.

3. Россия, разумеется, не заинтересована в победе сил, связанных с США, Британией и Турцией, поэтому обращающийся за поддержкой Токаев дает возможность не только стабилизировать Казахстан, но и усилить свое влияние в этой стране. Эта позиция находит поддержку Китая, который поддерживает действия ОДКБ и Токаева, а сам также помогает Токаеву в ряде вопросов. В итоге, Россия и ОДКБ играют на опережение и не дают затянуться процессам хаотизации, в отличие от Украины, где эти процессы развивались с декабря по февраль, что привело к системной институциализации инфраструктуры гос. переворота. Плюс ко всему, Украина уклонялась от участия в российских интеграционных структурах, и для обеспечения действий российских войск требовалось специальное решение Совета Федерации, которое появилось уже после свержения режима Януковича. Как говорится, почувствуйте разницу – член ОДКБ получает реальную помощь против гос. переворота в кратчайшие сроки. Многовекторный Янукович свой майдан так подавить и не решился, а помощь России была нужна уже скорее брошенным Януковичем Крыму и Юго-Востоку Украины, на которые начала накатывать коричневая волна украинского нацизма, подпитываемого США и НАТО. В случае с Казахстаном можно говорить не только о том, что Россия извлекла уроки из событий на Украине, но и о том, что Токаев также сделал вывод из украинских событий, поэтому он не стал затягивать с необходимыми мерами, связанными с силовым подавлением происходящего в Алма-Ате и запросом внешней помощи, которая была оказана Россией и ее союзниками.

4. Это привело к тому, что попытки других внешних игроков перехватить протест и использовать его в своих интересах потерпели неудачу, и они в дальнейшем будут вынуждены учитывать рост влияния РФ и Китая в Казахстане и ослабление собственного влияния. Также можно констатировать, что клан Назарбаева проиграл, и роль «Елбасы» и его клана в Казахстане существенно снизится. Для России это удобный сценарий, который конечно кардинально отличается от того, что вышло на Украине.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/v-mire/mekhanizm-kazakhstanskikh-protestov/ – цинк

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