Три человека погибли в ДТП в Ивановской области

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Иваново–Ярославль три человека погибли, девочка-подросток госпитализирована, информирует МВД Медиа.

«Сегодня на трассе Иваново–Ярославль произошло ДТП, в котором погибли три человека», – передает РИА «Новости» сообщение.

Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo из-за заноса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. «В результате столкновения водитель иномарки и две его пассажирки скончались. Также получила телесные повреждения и была госпитализирована 15-летняя несовершеннолетняя, находившаяся в легковом автомобиле», – отмечается в сообщении.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что состояние пострадавшей девочки тяжелое.

Накануне в результате ДТП с двумя автомобилями на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск погибли три человека, шесть из восьми пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в больницу. Подростки, которые погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области, оказались регбисты из казанского клуба «Энергия».