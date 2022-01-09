 

Партия Фицо потребовала референдума о пребывании войск США в Словакии

09.01.2022, 2:58, Новости дня
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Словацкая партия «Курс – социальная демократия» настаивает на референдуме по поводу возможного пребывания войск США в Словакии, сообщил лидер партии и экс-премьер страны Роберт Фицо.

Партия «инициирует проведение специального заседания парламента» и «подготовит проект его решения», если правящая коалиция отвергнет предложение, то партия включит его в петицию о внеочередных выборах, которую подписало уже более полумиллиона граждан и которую президент республики Зузана Чапутова направила на рассмотрение в Конституционный суд, передает ТАСС со ссылкой на ТА3.

Фицо считает договор, который сейчас обсуждают Словакия и США, невыгодным для его страны, так как документ нарушит ее суверенитет и территориальную целостность. По его словам, «соглашение – отнюдь не легкая политическая декларация», при ратификации документ «получит преимущество перед законами Словакии». США получат возможность создавать базы в Словакии, а у словацких властей не будет контроля над американцами.

Напомним, проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Словакией и США был отвергнут словацкой генпрокуратурой. Если соглашение, которое стороны хотят заключить на 10 лет, одобрят, военные США смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны), а также другие военные объекты, а словацкая армия сможет получать финансирование из США.



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