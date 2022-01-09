США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию

В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.

Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.