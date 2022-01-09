 

Мнение: О конце легендарного фильма… «Ирония судьбы» — всё?

09.01.2022, 2:50, Разное
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Sic transit!

Заканчивается целая эпоха, почти полувековая.

Уходит постепенно, подгоняемое бедностью, безысходностью и ковидом немалое поколение, для которого культовый фильм имел не один смысл, а целый их ассортимент, с подтекстами и нюансами. На смену приходят те, для кого эта милая архаика вообще не имеет смысла.

И вот закономерный результат…

Тв-аудитория «Иронии судьбы» 31 декабря стала самой маленькой за три года. Если 31 декабря 2019 года мелодраму посмотрели почти 6 млн человек старше четырёх лет, а 31 декабря 2020-го — внушительные 8 млн, то всего через год — уже менее 5,8 млн зрителей.

Да, конечно, дело может быть и в том, что людям удобнее смотреть фильмы на разнообразных стриминговых сервисах. Там знаменитые рязановские сцены хотя бы не прерываются рекламой. Но всё же никакая реклама не мешает смотреть очередные «Ёлки-100500» или всякие подобные им фильмы-скетчи.

Неужели насмотрелись? Неужели пора отправлять культовый фильм на полку?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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