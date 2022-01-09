Мнение: Листая старенький фейсбук…

Интересный привет из прошлого.

Запись из Фейсбука внука Назарбаева Айсултана, который сбежал от семьи в Лондон, где попросил политическое убежище, после чего в Фейсбуке разоблачал ситуацию в Казахстане.

Данная запись появилась 6 июня 2020-го года. 16 августа 2020-го года внук Назарбаева умер в Лондоне якобы от передозировки наркотиков. Ранее он признавался, что употреблял. Труп 29-го Айсултана нашли в одном из лондонских парков. До отбытия в Британию, внук Назарбаева числился в штате ГРУ МО Казахстана.

В 2020-м году эта запись могла бы показаться наркотическим трипом. Сейчас она конечно выглядит уже слегка иначе. Контекст изменился.

И еще. Спустя 2 дня.

И не далее как вчера незамеченный в употреблении наркотиков экс-советник Назарбаева:

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