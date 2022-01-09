Экс-советник Назарбаева предсказал «тысячи жертв» в Казахстане без вмешательства ОДКБ

Если бы ОДКБ не направила миротворцев в Казахстан, беспорядки привели бы к «тысячам жертв», сообщил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Ертысбаев выразил уверенность, что Казахстан мог справиться с ситуацией собственными силами. Однако, как подчеркнул экс-советник Назарбаева, речь идет о территории в 2 млн 724 тыс. кв. км, на то, чтобы «собрать, подтянуть армию» ушло бы «недели две». «А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».