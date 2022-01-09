 

Экс-советник Назарбаева предсказал «тысячи жертв» в Казахстане без вмешательства ОДКБ

09.01.2022, 2:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если бы ОДКБ не направила миротворцев в Казахстан, беспорядки привели бы к «тысячам жертв», сообщил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Ертысбаев выразил уверенность, что Казахстан мог справиться с ситуацией собственными силами. Однако, как подчеркнул экс-советник Назарбаева, речь идет о территории в 2 млн 724 тыс. кв. км, на то, чтобы «собрать, подтянуть армию» ушло бы «недели две». «А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / В РФ разработали новую технологию добычи нефти и газа на воде

18.11 / Голубовская: У нас реанимации и стационары сейчас заполнены невакцинированными пациентами из групп риска

31.05 / Комаровский: В День защиты детей надо понимать, что детей нужно защищать от дебильных взрослых

27.06 / Машина сбила насмерть ребенка на самокате в Москве

03.06 / Эксперты рассказали об опасности несертифицированных смартфонов

17.10 / По требованию властей Беларуси страну покинул посол Франции

23.11 / Сотни тел умерших от COVID-19 с весны не могут захоронить в Нью-Йорке

26.10 / Эксперты рассказали о процессоре в MacBook Air 2022

26.05 / Эксперт: У российских регуляторов должны быть рычаги воздействия на западных IT-гигантов

19.05 / Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко министром экономики Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика