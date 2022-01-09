Мнение: О большой и малой делёжке Казахстана

Закономерно.

Пожар протестов в соседнем Казахстане ещё не до конца потушен, однако стервятники уже слетелись. Внутренние победители начали поспешно делить власть, влияние и контроль над активами. Внешние акторы также поспешно обозначают свои интересы. На первый взгляд, кажется, что и #Россия тут в большой игре

Но есть нюансы…

Начать можно с того, что нашёлся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которого некоторые уже поспешили записать то ли в покойники, то ли в коматозники. Его смог отыскать и переговорить с ним лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Это, как минимум, заявка на то, что назарбаевский клан не собирается сдаваться без боя, хотя и несёт потери. Похоже, что козлом отпущения станет теперь уже бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, но с другой стороны, племянники елбасы останутся при своих.

Кроме того, отыскался также канал проникновения боевиков в Казахстан — через Кыргызстан. Хотя сама запись о 20 тыс. иностранных наёмников таинственным образом исчезла из твиттера официального казахского президента Касыма-Жомарта Токаева. Также казахстанский посол в Москве заявил, что не увидел иностранного вмешательства в республиканские дела. Это несколько подрывает легитимность военной помощи по линии ОДКБ.

С другой стороны, Китай заявил о себе. «Китай выступает решительно против любых сил, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, решительно против любых сил, которые подрывают мирную жизнь народа Казахстана, а также выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к цветной революции», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он особо отметил, что КНР выступает решительно против любых попыток подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между двумя странами. И также указал на то, что, «будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнёром, #Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями». Это, как минимум, заявка на участие в дележе, если отбросить дипломатическую шелуху.

Наконец, свои притязания вербально обозначили #США и Великобритания и Турция, правда, очень осторожно. Хотя британцы вообще умеют мягко стелить, да потом жёстко спать. Ну а официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон будет внимательно следить за действиями российских войск, которые составляют основу направленного в Казахстан контингента миротворцев ОДКБ.

«Мы надеемся, что правительство Казахстана вскоре сможет решить фундаментальные проблемы, которые по своей природе являются экономическими и политическими», – заявил он, призвав к мирному разрешению кризиса с уважением гражданских прав и свобод.

В общем, узелок завязывается очень интересно. Однако не получится ли так, что Россия – которую уже называют жандармом Евразии, – вновь окажется в положении мальчика, таскающего каштаны из огня для чужих господ?

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