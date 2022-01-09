“Чтобы воспрепятствовать однодневному туризму”. С 2022 года в Венецию можно будет попасть только по билетам

Отмечается, что до сих пор около 100 тыс. туристов ежедневно могли находиться на улицах и площадях Венеции. Однако уже через несколько недель уже нельзя будет посещать город свободно.

В 2022 году путешественники смогут побывать в Венеции только после того, как забронируют онлайн билеты за €5. Билеты будут действительны только в течение одного дня, отмечает Euronews.

Заместитель мэра Венеции по туризму Симоне Вентурини считает, что однодневный туризм наносит ущерб городу.

“Цель состоит в том, чтобы помешать однодневному туризму, туристическому наплыву, когда гости прибывают и едут в один и тот же день, что утомляет и напрягает город, и вместо этого нужно поощрять более медленный туризм”, – отметил он.

Сообщается, что в Венеции уже появились ворота, которые закроют основные подъезды к историческим центрам города.

Также за потоком туристов будут следить пятьсот камер, а местная полиция сможет устанавливать личности людей в режиме реального времени благодаря данным с мобильных телефонов.

Контекст:

Идея ввести плату за посещение города была представлена в конце 2018 года. Тогдашний мер Венеции Луиджи Бруньяро говорил, что сумма сбора может составить от €2 в межсезонье до €10 во время высокого сезона. Однако запланированное введение платы за въезд в город неоднократно переносилось.

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