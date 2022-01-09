Российский сноубордист Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира

Сноубордист из РФ Дмитрий Логинов стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.

Россиянин показал результат 1 минута 14,66 секунды. Вторым стал Штефан Баумейстер из Германии (1.14,86), третьим – Ли Сан Хо из Южной Кореи (1.14,00), передает ТАСС.

Логинову 21 год, он является трехкратным чемпионом мира (параллельный гигантский слалом и параллельный слалом в 2019-м, параллельный гигантский слалом в 2021-м). На чемпионате мира – 2019 в Солт-Лейк-Сити (США) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на мировых первенствах.

Напомним, что в марте сборная РФ по сноуборду выиграла общий зачет Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе в немецком Берхтесгадене.