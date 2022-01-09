 

Посол Казахстана не увидел внешнего вмешательства на государственном уровне

09.01.2022, 1:28, Новости дня
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Если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне, сообщил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.

«На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или может, кто-то пытается через всевозможные центры», – сказал Кошербаев, добавив, что «официально на государственном уровне ничего такого не происходит, более того, есть понимание процесса, что в Казахстане творится».

Посол подчеркнул, что сложно отрегулировать ситуацию в соцсетях, «сказать «давайте прекратим» очень сложно», люди «выражают свое мнение, у каждого есть своя позиция по данному вопросу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Youtube-канал «Соловьев Live».

Кошербаев заявил, что ситуация в Казахстане «стабилизируется, восстанавливается авиационное, железнодорожное, автомобильное сообщение, страна возвращается к нормальной жизни», хотя «остаются отдельные очаги террористической деятельности». По его словам Казахстану «предстоит большая работа».

Отвечая на вопрос, удается ли Казахстану объяснить представителям других стран, почему и как действует республика в сложившейся ситуации, Кошербаев сообщил, что и.о министра иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди находится в контактах с США, обсуждает ситуацию в стране. «Основной момент, который интересовал наших американских партнеров, речь шла об инвестициях американских, поскольку все-таки Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим инвестором, особенно на западе (Казахстана), особенно в нефтегазовой отрасли», – сказал посол, добавив, что инвестиции, в том числе российские, «находятся под надежной защитой».

Напомним, миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.



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