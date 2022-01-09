Власти Алма-Аты сообщили об ожесточенном сопротивлении боевиков

В Алма-Ате в Казахстане наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков, сообщил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.

Бабакумаров сказал, что «боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24».

В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в городе «открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл», при этом «в достаточном объеме» имеются «запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов». «Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня», – говорится в сообщении. 9 января Magnum откроет 40 магазинов, 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий.

Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской. Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата.