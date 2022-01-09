Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали “Дельтакрон”

Доктор Леонтиос Кострикис, возглавляющий группу ученых лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал, что “Дельтакрон” уже обнаружили на Кипре у 25 пациентов, из них 11 находятся в больнице, а 14 проходят лечение амбулаторно.

“Дельтакрон” имеет генетическое происхождение варианта “Дельта” вместе с некоторыми мутациями “Омикрона”, сообщил Кострикис.

По его словам, “Дельтакрон” не был идентифицирован больше нигде в мире, поэтому это открытие может представлять глобальный интерес, пишет Cyprus Mail.

Ученый рассказал, что 25 образцов “Дельтакрона” были переданы в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, обеспечивающая открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2), что сделает их доступными для мирового научного сообщества, сообщает издание.

При этом, отметил Кострикис, еще рано предсказывать, сможет ли “Дельтакрон” превзойти “Дельту” и “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Штамм коронавируса “Дельта” впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии, сообщает ВВС. Поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

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