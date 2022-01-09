 

Археологи составили прогноз открытий на 2022 год

09.01.2022, 1:08, Новости дня
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На страницах научного портала Live Science опубликован прогноз археологических открытий, которые должны сделать в 2022 году. Свои предположения ученые сделали на основе тех работ, которые уже ведутся в разных странах мира.

Если предположить, что эффективность поисков будет средней, то в новом году нас ожидает огромное количество открытий, которые дадут нам лучшее представление о прошлом человечества.

В частности, большие надежды полагают на работы в районе Луксора (Египет), где ранее был обнаружен «золотой город». Также особое внимание науки приковано к раскопкам в Карахантепе (Турция), где найдены руины поселения возрастом примерно 11 тыс. лет. Велись перспективные работы в Афганистане, хотя теперь непонятно, смогут ли ученые их продолжить.



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