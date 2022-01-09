 

Макфол удивлен международной реакцией на российские войска в Казахстане

09.01.2022, 0:44, Новости дня
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Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ.

«Я удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан. Никакого заседания Совета Безопасности ООН. Нет встречи ОБСЕ (Казахстан является членом). USG почти ничего не сказала», – написал он в Twitter.

По его словам, реакции в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах были намного сильнее. Макфол «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации РФ завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.



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