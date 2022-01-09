 

Алма-Ату окружили блокпостами

09.01.2022, 0:44, Новости дня
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Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата в Казахстане, сообщают информационные агентства.

На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. При этом в Алма-Ате продолжается стрельба, хотя ее интенсивность снизилась. Жителей районов, в которых проводится антитеррористическая операция, просят не подходить к окнам. Открылась часть магазинов. По словам местных жителей, в продаже нет хлеба. Кроме того, снять деньги в банкоматах практически невозможно, передает ТАСС.

Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской.



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