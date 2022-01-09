 

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Казахстан

09.01.2022, 0:44, Новости дня
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Продажа билетов на рейсы в Казахстан приостановлена, отмену рейсов решено продлить, сообщил «Аэрофлот».

Компания сообщила, что «в связи с ограничениями», которые ввел Казахстан, «с 5 января 2022 года приостановила выполнение всех собственных регулярных рейсов» в страну. Теперь «отмены распространяются на период по 10 января» для рейсов в Казахстан и «по 11 января» для рейсов из Казахстана в Россию. Кроме того, приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан и обратно, запланированные по 20 и 21 января. Пассажиры могут получить деньги за билеты по месту оплаты перевозки или однократно перенести сроки полета в пределах срока действия билета, передает РИА «Новости».

Напомним, самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Они прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов.



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