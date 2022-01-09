Казахстанские миллиардеры потеряли около $3 млрд

…из-за подешевевших акций на фоне протестов.

Казахстанские миллиардеры потеряли около 3 млрд долларов из-за того, что акции крупнейших компаний подешевели на фоне протестов. Об этом сообщает Forbes.

Так, дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые контролируют Народный банк (Халык-банк), стали беднее в совокупности на 200 млн долларов. Состояние каждого из Кулибаевых Forbes оценивает в 3,1 млрд долларов. Акции банка подешевели на 16% в течение 4–6 января — когда в ходе волнений подожгли общественные здания и снесли памятник Назарбаеву.

Тогда же упала цена и на акции банка Kaspi — крупнейшей платежной и финтех-компании Казахстана.

Председатель Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял 1,4 млрд долларов. Цена акций обрушилась на 30% — со 118 долларов до 87 долларов. Состояние миллиардера уменьшилось с 5,7 млрд долларов до 4,2 млрд долларов.

Генеральный директор Kaspi Михаил Ломтадзе также потерял 1,4 млрд долларов. Его собственный капитал снизился до 3,8 мрлд долларов к 6 января. Также на цену акций повлияла информация от банка о том, что и Kaspi, и Халык-банк не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения 19 января.

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В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули на фоне роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались — они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение в стране.

На территории Казахстана выставили более 70 круглосуточных блокпостов и объявили «критический красный» уровень террористической опасности, во всех регионах ввели режим антитеррористической операции. По словам президента, «контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков».

5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». ОДКБ сообщила, что направила миротворческий контингент в Казахстан, от РФ туда вошли подразделения ВДВ.

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