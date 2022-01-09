В Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

По его словам, люди в тканевых масках будут приравниваться к людям без масок. Таких граждан, как отметил канал, будут штрафовать на сумму до 2500 леев ($571).

Боде заявил, что, по словам экспертов, штамм “Омикрон” распространяется очень быстро и его заразность очень высока.

“В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения”, – добавил он.

В общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Румынии подтвердили 1,8 млн случаев коронавируса, умерло почти 59 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—