 

В Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

09.01.2022, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, люди в тканевых масках будут приравниваться к людям без масок. Таких граждан, как отметил канал, будут штрафовать на сумму до 2500 леев ($571).

Боде заявил, что, по словам экспертов, штамм “Омикрон” распространяется очень быстро и его заразность очень высока.

“В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения”, – добавил он.

В общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Румынии подтвердили 1,8 млн случаев коронавируса, умерло почти 59 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Посол в Германии напомнил Западу предпосылки воссоединения Крыма с Россией

29.11 / Рада рассмотрит “ресурсный” законопроект во вторник – Гетманцев

02.04 / В ЕС рассказали об «убитых» пандемией рабочих местах

28.03 / Генсек ООН осудил насилие против протестующих в Мьянме

06.10 / Нападение на журналистов “Схем”: правоохранители подготовили подозрение председателю “Укрэксимбанка”, пресс-секретарю и главе службы безопасности – СМИ

10.08 / Бывшие глава правительства и министр туризма Северной Осетии задержаны по делу о растрате

25.09 / Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН

27.01 / Sky News – количество смертей от коронавируса в Великобритании перевалило за 100 тысяч

06.09 / Украина готовится к ужесточению карантина, Бельмондо умер, Джелялова арестовали. Главное за день

01.12 / “Мы не знали, что происходит, бедные времена были”. Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика