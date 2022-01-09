Промышленных роботов в Китае научили «читать мысли» рабочих

Роботизация труда на промышленных предприятиях выходит на новый уровень. В Китае группа инженеров создали робота, который почти безошибочно «читает мысли» людей.

Для достижения цели машину оборудовали рядом специальных датчиков, подающих сигналы искусственному интеллекту. Благодаря им, робот способен угадывать, что в данный момент нужно человеку. Например, какой инструмент подать, какие детали поднести, что убрать от рабочего места и т.д. Специалисты называют это неинвазивным подключением.

Потребность в умных машинах постоянно растет, так как в промышленности ощущается очень больший дефицит кадров. Современные люди неохотно идут работать на заводы. Не помогают ни улучшенные условия труда, ни высокие зарплаты, говорят эксперты.