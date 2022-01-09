Ученые оценили уровень интеллекта людей, одержимых знаменитостями

В Венгрии провели исследование, которое показало, что увлечение жизнью знаменитостей почти всегда указывает на то, что у человека невысокий уровень интеллекта.

При этом ученые выделили сразу три уровня таких увлечений. Проблемы являются небольшими, если вы просто обсуждаете жизнь знаменитостей в кругу друзей. Но все гораздо хуже, когда у вас появляются навязчивые мысли о своих кумирах. Наконец, существует еще и погранично-паталогический уровень фана, который готов сделать для объекта своего обожания все, чего бы тот не попросил.

Исследования проведены на основе опроса 1763 человек и последующего определения психологических портретов респондентов. С результатами можно ознакомиться в журнале BMC Psychology Journal.