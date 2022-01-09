Мнение: Без альтернативы…

У казахстанских силовиков развязаны руки. Президент Касым-Жомарт Токаев так и сказал, что контртеррористические акции будут продолжены «до полного уничтожения боевиков». По всей видимости, в Казахстане сейчас никто не будет разбираться, кто мирный протестующий, кто мародер, кто бандос, а кто и вовсе боевик и террорист. Кого застрелят, тот и будет признан боевиком и террористом?

Мне интересно, понимают ли те, кто вчера орал на весь интернет «Алга, Казахстан!», что своими воплями они подталкивали Казахстан к кровопролитию? Что кровь казахстанских силовиков и мирных граждан и на их совести? Что, к примеру, музыкант и режиссер Сакен Битаев погиб в том числе и из-за них?

Из-за горлопанов, призывавших «…жечь полицейские машины, разоружать солдат, захватывать административные здания – а не блеять «лишь бы не Майдан»…». Убеждавших, «первые три дня самые решающие. Когда власть растеряна, когда полиция растеряна, когда армия растеряна, когда они сами еще не знают, на чьей они стороне, когда потеряно управление и никто не хочет брать на себя ответственность. Если эти первые несколько дней просрать с шариками, фонариками и снятыми на лавочках ботиночками – то все. Вам жопа. Ответная реакция будет жесточайшей….».

Писавший эти строки, похоже, или дурак, или провокатор, завербованный спецслужбами…

Потому что первый же камень, брошенный в полицейского, первая же сожженная машина, первый же захват административного здания… развязывает власти руки. Дает возможность запустить в города шантрапу и бандосов, громящих магазины и банкоматы. И начать пропагандистскую обработку населения, что нет никакой разницы между мирными протестующими и бандосами с мародерами…

Как не крути, но сегодня нет альтернативы мирным протестам. Нет альтернативы мирным митингам и шествиям. Нет альтернативы мирным забастовкам предприятий. И события в Казахстане это убедительно доказали.

Фотография казахстанских силовиков с развязанными руками отсюда

Фотография Сакена Битаева, погибшего от пуль мародеров, отсюда

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