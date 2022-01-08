 

Ученые объяснили, почему у каждого человека уникальные отпечатки пальцев

08.01.2022, 23:40, Новости дня
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Ученые в очередной раз проанализировали всю имеющуюся информацию о том, почему у каждого человека отпечатки пальцев уникальны. Наука, как известно, давным-давно доказала, что двух абсолютно одинаковых дактилоскопических рисунков не может быть. Даже у однояйцевых близнецов отпечатки разные.

В данном случае, исследователи установили связь между отпечатками пальцев и ДКН. Оказывается, рисунки зависят от генов, которые отвечают за развитие конечностей.

Кроме того, наши отпечатки являются еще и результатом эволюции. По этой причине мы не модем унаследовать их от родителей, говорят ученые. Однако есть несколько типов отпечатков, определяющих схожесть узоров. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell.



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