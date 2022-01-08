В Японии разработали новейший тепловой диод

Данное изобретение представили ученые из японского института JAIST. Они объявили об окончании исследований, которые позволили создать тепловой диод нового поколения.

Из полученной информации понятно, что речь идет об ассиметрическом графеновом устройстве, отличающемся не только особо малыми размерами, но и высокой эффективностью.

По словам экспертов, впервые аналог был создан еще в 1936 году. Такой диод не связан с электричеством, а просто пропускает тепловую энергию в одну сторону больше, чем в другую. Однако КПД существующих тепловых диодов почти никогда не превышает 20 процентов. Японцы же увеличили данный показатель до 60 процентов, что является крупным технологическим прорывом.