Роскосмос доставил в Москву отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов

Авиаотрядом Роскосмоса были доставлены 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших на Байконуре новогодние каникулы, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы», – передает РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе уточнили, что самолетом госкорпорации были доставлены курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба – Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж), а также студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета «Синергия» (Москва).

Ранее сообщалось, что в Байконуре введены временные ограничения, в частности, запрещена продажа алкоголя.

В пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка.