МИД: Генконсульство в Казахстане проверит информацию о задержании россиянина

Генконсульство РФ в Алма-Ате в контакте с местными властями проверяет информацию о задержании россиянина во время массовых беспорядков, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.

«Наши сотрудники Генконсульства в Алма-Ате в контакте с местными компетентными властями проверяют эту информацию», – передает РИА «Новости» сообщение.

В субботу посольство РФ в Нур-Султане направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании россиянина в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области Казахстана среди 245 задержанных ночью полицейскими оказалось несколько иностранцев, в том числе один россиянин. На месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.