США назвали Россию «главной угрозой европейской безопасности»

В последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

В Белом доме заявил, что у США «есть что обозначить из собственных обеспокоенностей». Американский чиновник заявил, что «это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от РФ и сил, союзных ей», передает РИА «Новости».

По словам представителя Белого дома, «Россия дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась в мириады выборов», включая американские, «использовала химическое оружие для убийств, нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, такие как» Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне считают, что «любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях».

Кроме того, в Белом доме сказали, что РФ в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, «но и с дипломатическими последствиями, с укреплением позиций НАТО на территории союзных стран, а также с увеличением помощи Украине в сфере безопасности».

Напомним, на следующей неделе РФ и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета РФ – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.