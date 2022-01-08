Лечились самостоятельно дома. В Львовской области от COVID-19 умерла целая семья

Отмечается, что все трое членов семьи – отец, мать и дочь – заболели COVID-19 в декабре. Впоследствии они попали в больницу, однако спасти жизнь сосновчанам не удалось.

25 декабря скончалась 78-летняя женщина, работавшая медицинской сестрой в Сосновской больнице. На Новый год, 1 января, не стало 80-летнего главы семейства, а 3 января умерла их 46-летняя дочь, сообщает “Нео Радио”.

Как прокомментировал “Нео Радио” директор Сокальской центральной больницы Роман Швед, люди некоторое время лечились самостоятельно дома.

“Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко, и вернуть назад очень тяжело… Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше на аппарат искусственной вентиляции легких и вывести из такого состояния очень тяжело”, – подчеркнул медик.

https://www.facebook.com/neoradioua/posts/5514246951924280

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,2 тыс. человек.

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